Сімферополь поповнився 111 «маленькими українцями»

З 27 вересня по 3 жовтня

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. З 27 вересня по 3 жовтня в Сімферополі народилось 111 немовлят, повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров`я Сімферопольської міськради. Всі пологи прийняті в 1-му міському пологовому будинку, оскільки 2-й будинок закритий. Крім того, за вказаний період станції «швидкої допомоги» Сімферополя обслужили 2536 викликів, поліклініки міста відвідало 50906 чоловік, обслужено лікарями вдома 1987 чоловік. У лікарнях міста прооперовано 246 чоловік.

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