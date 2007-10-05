Сімферополь поповнився 111 «маленькими українцями»
12:20, 05 жовтня 2007Крым
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З 27 вересня по 3 жовтня
Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. З 27 вересня по 3 жовтня в Сімферополі народилось 111 немовлят, повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров`я Сімферопольської міськради.
Всі пологи прийняті в 1-му міському пологовому будинку, оскільки 2-й будинок закритий.
Крім того, за вказаний період станції «швидкої допомоги» Сімферополя обслужили 2536 викликів, поліклініки міста відвідало 50906 чоловік, обслужено лікарями вдома 1987 чоловік.
У лікарнях міста прооперовано 246 чоловік.
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