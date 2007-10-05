Курортників приймають 250 оздоровниць

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. 250 оздоровниць Криму зараз приймають відпочиваючих (у 2006 році в цей час курортників приймали 229 оздоровниць). Коефіцієнт заповнюваної працюючих оздоровниць становить 51,2% (у 2006 році – 48,9%).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві курортів і туризму автономії.

За інформацією Мінкурортов, станом на 5 жовтня кількість тих, хто відпочили в Криму, становила 5 млн. 577,2 тис. осіб, що на 12,5% вище рівня минулого року (2006 рік - 4 млн. 955,8 тис. осіб).

Організовано в оздоровницях відпочили 1 млн. 079,1 тис. осіб, що на 7,1% вище, ніж за аналогічний період 2006 року (1008,2 тис. осіб).

В АРК - 600 оздоровниць.