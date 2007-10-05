Значно зросла підтримка СПУ та КПУ

Севастополь. 5 жовтня. УНІАН. У Севастополі у порівнянні з минулорічними виборами у відсотковому відношенні значно покращилися результати у КПУ, СПУ та Блоку Литвина, погіршилися - у ПСПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ОВК 225-го ТВО, тоді як показники Партії регіонів залишилися майже незмінними, відповідно, 64,53% (118917 чол.) севастопольських виборців віддали за неї свої голоси цього року і 64,25% - у 2006 році (водночас в абсолютних числах цього року приблизно на 16 тисяч севастопольців менше віддали свою перевагу „регіоналам”, що у тому числі пояснюється і зниженням рівня активності на цих виборах, який становить попередньо близько 60% (у 2006 - понад 67%), то прихильників у КПУ і СПУ значно побільшало. Так, КПУ свої голоси віддали 10,3% виборців (18989 чол.) проти 4,76% у 2006 році, СПУ - 2,72% (5017 чол.) проти 0,81% у 2006 році. Так само значно покращив свої показники Блок Литвина, який отримав 2,45% (4528 чол.), тоді як минулого року за Блок Литвина „Ми” проголосувало тільки 1,55% громадян, внесених у списки виборців.

Дещо зросли результати (майже на 0,5%) у БЮТ - 5,01% (9245 чол.) проти 4,53% минулого року. Практично на минулорічному рівні залишилися показники у Севастополі блоку „Наша Україна - Народна самооборона” - 2,30% (4255 чол.) проти 2,39% у 2006 році.

Водночас ПСПУ у Севастополі з 6,64% (12237 чол.), хоча й посіла третє місце (до речі, Севастополь опинився єдиним регіоном, де Блок Наталії Вітренко увійшов у трійку лідерів) впевнено подолала тривідсотковий бар’єр, але у 2006 році вони тут мали значно кращий результат - 10,09%.

Аутсайдером виборів у Севастополі став Блок Людмили Супрун УРА - 0,64% (1183 чол.), другим номером у виборчому списку якого йшов голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН. Усі інші партії і блоки набрали менше 1 тис. голосів.