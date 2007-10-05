Як відкликати скаргу з Вищого суду?

Київ. 5 жовтня. УНІАН. У АР Крим за матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в місті Севастополі прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) щодо арбітражного керуючого відкритого акціонерного товариства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, арбітражний керуючий вимагав та отримав 10 тисяч доларів хабара від директора товариства з обмеженою відповідальністю за відкликання зкасаційної скарги щодо стягнення заборгованості останнього за оренду складського приміщення.