Гриценко позловтішався з недобору Тимошенко та Вітренко

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що результати виборів 30 вересня підтвердили політичну перевагу в автономії Партії регіонів.

Про це йдеться в коментарі А.ГРИЦЕНКА, переданому агентству УНІАН його прес-секретарем Аллою ГОРЕВОЮ.

«Цілком очевидно, - зазначає голова парламенту автономії, - що кримчани не змінили свого вибору, зробленого в березні 2006 року».

На думку голови ВР АРК, про це свідчать підсумки голосування в Криму. «Партія регіонів - абсолютний лідер, який набрав, на сьогодні, в Автономній Республіці Крим 60,99% голосів, вона перемогла з величезним відривом від решти політичних сил, які брали участь у виборному марафоні. І як би не поспішали, дуже занервувавши вже наступного дня після виборів деякі наші опоненти зі штабу БЮТ, заявивши в ЗМІ, що, мовляв, низька явка в Криму – це втрата Партією регіонів електорату, факт залишається фактом: Партія регіонів не тільки втримала показники торішніх виборів, а й набрала на 3% більше, ніж у 2006 році. У цьому сенсі заява на кшталт «кримчани відвернулися від Партії регіонів» звучить, щонайменше, не серйозно», - вважає кримський спікер.

Низька явка на виборчих дільницях у Криму, як і в усіх регіонах України, справді, мала місце, зазначає А.ГРИЦЕНКО. «Але вона зайвий раз показала, що виборці до дострокових виборів були не готові. Частина електорату, помітно стомлена від нав`язливої політичної пропаганди, просто позачергові вибори проігнорувала», - заявив голова кримського парламенту.

«Слід зазначити, що ці вибори, все-таки, видозмінили розклад політичних сил у Криму. Партія регіонів упевнено зміцнила свої позиції, Блок Литвина знов увійшов до кримського політикуму, а істотну поразку довелося несподівано зазнати ПСПУ, партії «Союз» і Блоку Сергія Куніцина. Останні, виступивши в блоках «КУЧМА» та «УРА», виявилися фактичними аутсайдерами парламентських виборів-2007 в Криму, незважаючи на позитивні прогнози і посилену передвиборну пропаганду. Кримські політики, м`яко кажучи, підвели «старших братів», їм не вдалося відняти в Криму голоси в Партії регіонів, а ось авторитет свій вони знизили», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що блоку «Наша Україна – Народна самооборона» в Криму «помітно пощастило з етнічним чинником». «Кримськотатарський електорат, здебільшого, знову підтримав «Нашу Україну - Народну самооборону», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

БЮТ у Криму, на думку спікера, втратив голоси в ряді районів. «Ось примарні надії Блоку Юлії Тимошенко, що мріяв набрати в Криму до 30% голосів виборців, ніяк не виправдалися. БЮТ зумів відвоювати всього лише 6,94%, а в деяких регіонах навіть втратити голоси порівняно з показниками минулого року», - зазначив голова кримського парламенту.