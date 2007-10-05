Можливо, чекати ще кілька годин

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія протягом дня розраховує одержати протоколи про голосування в територіальному окрузі №1 у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Олександр ЧУПАХІН.

«Сьогодні з ранку окружна виборча комісія продовжила роботу з повторного підрахунку голосів, і сьогодні планує скласти протоколи по всіх 5-ти дільницях, можливо навіть через декілька годин», - сказав О.ЧУПАХІН.

За його словами, ініціатором судових позовів із визнання виборів недійсними на кількох дільницях у цьому окрузі виступив Блок Юлії Тимошенко.

«Відповідно до закону, окружна виборча комісія не зобов`язана чекати рішення суду, якщо тільки суд не ухвалить рішення про заборону на складання протоколу», - додав О.ЧУПАХІН.

Він також повідомив, що в територіальному виборчому окрузі №8 також було подано 14 судових позовів про визнання виборів недійсними на декількох дільницях. «Але результати голосування по цих дільницях не вплинули на результати виборів в окрузі й окружна виборча комісія вже склала протокол», - зазначив член ЦВК.

За його словами, на даний момент у Центрвиборчкомі оброблено 182 протоколи ОВК із урахуванням їх повторної подачі.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок сьогоднішнього дня в Центральну виборчу комісію не надійшли дані протоколів п`яти дільничних виборчих комісій, розташованих у Сімферополі.

По трьох із названих дільницях розглядаються скарги в суді, на двох дільницях відбувається перерахунок голосів.

З учорашнього вечора в ЦВК опрацьовано 99,98% протоколів дільничих комісій.