Неподалік від Криму ловили Годзиллу Шуфрича

В Маріуполі на території металургійного комбінату ”Азовсталь” рятувальники й працівники підприємства побачили та намагалися зловити крокодила Годзиллу.

Як повідомив донецькому сайту ”Острів” начальник ТЕЦ меткомбінату ”Азовсталь” Іван КАЛАГАРЦЕВ, 4 жовтня крокодила побачили в той час, як він спокійно грівся на сонечку. Пожежні, які приїхали на виклик, спробували ловити крокодила руками, проте крокодил вирвався й поплив.

І.КАЛАГАРЦЕВ також повідомив, що зняв відлов крокодила на камеру свого мобільного телефону. Він стверджує, що крокодил виглядав цілком здоровим, що не дивно, оскільки в районі ТЕЦ скидається тепла морська вода, в якій багато риби.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня поточного року на узбережжі Азовського моря з гастролюючого цирку втік метровий крокодил ”Годзилла”. З тих пір крокодила ніхто не бачив.