Сімферополь cказав, коли Україна узнає результати виборів

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №1 (Сімферополь) сподівається сьогодні до вечора здати свої протоколи в Центральну виборчу комісію.

Про це по телефону кореспонденту УНІАН повідомив член окружкому №1 Сергій ЛАПЕНКО (включений в комісію від КПУ).

На питання, коли в ЦВК, нарешті, будуть здані протоколи з виборчих дільниць, що залишилися, член окружкому відповів : «Я думаю години до 8 вечора будуть здані».

С.ЛАПЕНКО назвав кілька причин, які пояснюють повільність в роботі на окрузі №1. По-перше, непідготовленість членів дільничних виборчих комісій. «З 159 протоколів з дільниць, напевно, тільки три протоколи були оформлені, як треба», - сказав член окружкому, додавши, що інші довелося відправляти на доробку. «Але така проблема (непідготовленість членів дільничних комісій – УНІАН) не тільки у нас, вона, напевно, скрізь (по всій Україні – УНІАН)», - зазначив він. Друга причина, за його словами, це стан приміщень, де зберігався архів, і де проходили засідання комісії (маленькі, незручно розташовані приміщення). І третя причина - блокування роботи окружкому з боку ряду сил. «Якоюсь мірою вплинуло на роботу і блокування з боку БЮТ і ”Нашої України”. Але воно не завжди було – з деяких питань», - зазначив С.ЛАПЕНКО.

Він навів кілька випадків, кажучи про ситуацію в окружкомі ТВО №1. Так, у четвер, за словами С.ЛАПЕНКА, секретаря комісії Юлії СПІРІНОЇ (представник БЮТ) спочатку не було на засіданні, поки її не було – на якийсь час був обраний інший секретар (представниця Партії регіонів, у якої є великий досвід роботи). Це одноголосно підтримали всі члени комісії. Проте, прийшовши на роботу, представниця БЮТ «підняла паніку» - чому замість неї секретарем обрана ”регіоналка”. За словами С.ЛАПЕНКА, голова комісії пояснив Ю.СПІРІНІЙ, що «неприпустимо приходити» на роботу в комісію, коли їй захочеться. С.ЛАПЕНКО зазначив, що, коли була закінчена робота, почата без Ю.СПІРІНОЇ, представниця БЮТ знову почала виконувати обов`язки секретаря окружкому.

С.ЛАПЕНКО також підкреслив, що претензії БЮТ щодо того, що нібито керівник окружкому №1 закривав засідання комісії – необґрунтовані. «У позові їм було відмовлено», - зазначив член окружкому, додавши, що суд розглядав позов учора.

Як повідомляв УНІАН, юрист кримського виборчого штабу Блоку Юлії Тимошенко Роман КУЗМЕНКО повідомив, що суд розглядає ряд позовів, поданих уповноваженими особами кримського БЮТ, щодо визнання правомірності або неправомірності дій окружної комісії територіального виборчого округу №1. Зокрема, уповноважені особи БЮТ вимагали визнати неправомірними дії окружкому щодо переривання роботи комісії. Рішення про переривання роботи комісії, за інформацією БЮТ, «практично одноосібно» прийняв голова окружкому (УНІАН: головою окружкому №1 є представник Соцпартії Іван ПОЛЯКОВ).

Нагадаємо, окружком ТВО №1 – єдиний в Україні, який дотепер не здав протоколи. Тому ЦВК не може повідомити попередні результати виборів до парламенту країни.