ЦВК завершила підрахунок голосів

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №1 (Сімферополь) здала свої протоколи в Центральну виборчу комісію.

ЦВК опрацювала 100% протоколів з результатами голосування на дострокових виборах у Верховну Раду України 30 вересня 2007 року.

За Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, що взяли участь в голосуванні. БЮТ одержав 30,71%, блок «Наша Україна – Народна самооборона» – 14,15%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів.

За Соціалістичну партію віддали свої голоси 2,86%. Не підтримали жодну з політичних сил 2,73% виборців.

Згідно з даними ЦВК, у Криму картина така: за ПР проголосували 60,99% кримських виборців, за НУ-НС – 8,23%, за КПУ – 7,62%, за БЮТ – 6,92%, за Блок Литвина – 3,91%. За СПУ проголосували 1,89%.