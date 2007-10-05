Хто у Криму як бомжі без кола й двора?

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим наполегливо радить кримським депутатам і чиновникам оприлюднити відомості про власність, що належить їм і членам їхніх сімей.

Про це йдеться в зверненні Постійного представника глави держави в АРК Володимира ХОМЕНКА, текст якого має в своєму розпорядженні кореспондент УНІАН.

«Нас турбує тенденція зростання закритості властей автономії. Особливо це проявляється в роботі уряду, - зазначає В.ХОМЕНКО. - Вже всі звикли, що засідання (Ради міністрів АРК – УНІАН) проходять без обговорення проектів постанов, багато питань вносяться з голосу, що не дозволяє в них серйозно розібратися, а несміливі голоси протесту відразу ж присікаються». За словами Постпреда, в роботі уряду укорінявся принцип «вождь завжди правий». «Все було б добре, якби гектарами не розбазарювалася кримська земля, а вся вона йшла через аукціони, якби лобіювалися інтереси держави, а не окремих приватних структур, якби капітальні вкладення розподілялися не в ручному режимі, а – під затверджені програми, якби дорогі закордонні відрядження для керівництва автономії не ставали заохоченням за лояльність «вождю», а приносили б користь кримчанам. Але мільйонні втрати бюджету, незадовільна збиткова робота половини галузей економіки автономії, втрати ринків збуту для кримських товаровиробників і зростання цін на більшість видів продуктів примушує нас адекватно реагувати на ці питання », - говорить В.ХОМЕНКО.

Не менше проблем, як вважає представник Президента, і в роботі Верховної Ради автономії. «Представництво Президента України в АРК постійно направляє свої пропозиції за проектами рішень, що суперечать законодавству, звертає увагу керівництва Верховної Ради на відсутність об`єктивного аналізу й однобоке інформування кримчан про виконання бюджету, приховування суті ухвалюваних рішень, особливо в земельній сфері, використанні надр, створенні нових паралельних організацій і господарських товариств і багато що інше», - зазначає Постпред. Проте, на його думку, замість того, щоб припинити прикрашати роботу уряду й депутатів, «влада автономії перейшла до очорнення роботи Представництва Президента та його співробітників». «Ні на одну нашу заяву, інформацію або дію з боку влади Криму не було аргументованих спростувань, дискусій або пояснень, а була істерична реакція: «знову дістали», звинувачення в некомпетентності і шантаж», - зазначає Постпред.

«Розуміючи, що нас не зупинити, керівництво Криму перед виборами, мабуть, вирішило зіграти в брудну гру й викинуло «мічену карту»: потік напівправди і відвертих вигадок на адресу Представництва й, зокрема, заступника Постійного Представника Валерія ПРОБЕЙ-ГОЛОВИ. Але з виборами життя не закінчується. І відповідальність за сказане нести доведеться. А та обставина, що сім`я В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВИ не має у власності земельних ділянок на узбережжі, платить своєчасно податки, а будинок чесно вносить в декларації, говорить про те, що він готовий до будь-яких розглядів і ставитиме питання про притягнення до відповідальності через суд тих, хто порочить його ім`я», - підкреслює В.ХОМЕНКО.

При цьому він зазначає, що в багатьох можновладців автономії в графі декларацій «нерухомість» стоять прочерки, «і вони виглядають як «бомжі» без кола й двора». «Тому для підвищення довіри до регіональної влади населення депутатам Верховної Ради АРК, міністрам і головам республіканських комітетів варто було б оприлюднювати відомості про власність, що належить їм і членам їхніх сімей», - говорить Постпред.