Відкриття пам’ятника Катерині ІІ буде ”історичною подією”

Севастополь. 6 жовтня. УНІАН. Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ закликає громадскість „нормально сприймати” плани щодо спорудження до 225-ї річниці міста пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні В.САРАТОВ в ефірі місцевого „Народного каналу” висловив думку, що відкриття пам’ятника Катерині ІІ буде „культурною і історичною подією, тому що ця людина, ця жінка заснувала місто Севастополь”.

В.САРАТОВ також повідомив, що „кошторис готовий. Пам’ятник будуватиметься на громадські, не на бюджетні кошти. І ми хочемо, щоб цю справу вів Фонд імені Геннадія Черкашина. Думаю, що генеральним підрядником будівництва пам’ятника може бути державне підприємство „Укрреставрація”.

В.САРАТОВ додав, що „ресурси вже практично підібрані”. Він подякував місцевому підприємцю, колишньому депутату міської ради Юрію КРАВЦОВУ, який, за його словами, витратив близько 75 тис. грн. на закупівлю металу для пам’ятника.

На думку голови міськради, „в цій ситуації ми повинні дивитися і нормально сприймати. А критикам будівництва пам’ятника Катерині хочу нагади, що цього року на День незалежності України усі фракції міської ради зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченко, були цілком нормальні за політичним змістом промови...”. Як вважає В.САРАТОВ, „якщо ми севастопольці, то ми повинні уважно слухати один одного”.

За інформацією глави представницької влади міста, цього року з місцевого бюджету були виділені кошти на спорудження пам’ятника депортованим народам. „Це життя Севастополя, його історія. Щось комусь подобається, щось не подобається, але це наша історія. І до кожної події в історії треба ставитися з повагою”, - наголосив В.САРАТОВ.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому у Севастополі також намагалися реалізувати ідею щодо встановлення бюсту Катерині ІІ. Як і зараз, скульптуру планували встановити в сквері навпроти Музею ЧФ РФ. Ініціатором встановлення бюсту був місцевий підприємець, депутат міської ради Ю.КРАВЦОВ. Свою незгоду щодо подібних намірів тоді висловила міська організація товариства „Просвіта”. Ідею не було втілено в життя.