”Регіонали” будуть в опозиції?

Севастополь. 6 жовтня. УНІАН. Голова Севастопольської міської ради, член Політради Партії регіонів Валерій САРАТОВ не бачить „нічого поганого” в тому, якщо Партія регіонів буде в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив в прямому ефірі регіональної державної телерадіокомпанії.

„Я не знаю, яким буде в підсумку розклад у Верховній Раді України, я не бачу навіть нічого поганого в тому, якщо ми будемо в опозиції”, - сказав він.

В.САРАТОВ аргументував свою позицію тим, що „в цій ситуації ми могли б деякі наші речі жорсткіше відстоювати, ніж ми їх відстоюємо зараз”. Крім того, як додав лідер міської організації Партії регіонів, „для нас опозиція буде іншою опозицією”. “Пам’ятаєте, коли пройшли вибори 2004 року - розгубленість була. Зараз немає ніякої розгубленості. Ми збираємося працювати”, - підсумував В.САРАТОВ.

За його словами, для севастопольських „регіоналів” „вибори виявилися передбачуваними, ми очікували на наш результат, дещо він став вище, ніж ми розраховували (За Партію регіонів цього року проголосували 64,53% севастопольських виборців проти 64,26% у 2006 році - УНІАН)”. За помаранчеву ж команду, додав він, проголосувало стільки ж, скільки на минулих виборах - десь до 7,5%. “Тобто, севастопольці своїх поглядів не змінюють, мають свою позицію”, - підсумував він.

В.САРАТОВ висловив жаль, що партії від коаліції „трішки недопрацювали - трішки б більше активності”. “У порівнянні з попередніми виборами ми на активності втратили 7% голосів, яких сьогодні трішки Партії регіонів сьогодні не вистачає”, - сказав він.