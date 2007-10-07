Потяг «Севастополь-Київ» зітнувся з товарняком

Сьогодні вночі, о 00.35, в 4 км від станції Верхівці в Дніпропетровській області відбулося зіткнення пасажирського потягу № 39 «Севастополь-Київ» з товарним поїздом, навантаженим вугіллям.

Як повідомив кореспонденту УНІАН черговий Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті аварії загинув працівник станції, інших жертв немає.

В результаті зіткнення двох потягів також було пошкоджено 50 м залізничного полотна.

Потяги, що прямують з Сімферополя, Севастополя, Маріуполя, Донецька, відправлені в об`їзд, і спізнюються до Києва на кілька годин. Так, прибуття потягу з Маріуполя затримується на 3 години, з Донецька - на 4,5, з Сімферополя - на 6 годин і з Севастополя - на 7 годин.