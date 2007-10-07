Інтерпол знайшов Рувима Аронова?

Cімферополь. 7 жовтня. УНІАН. Інтерпол знайшов депутата ВР АРК, спортивного директора СК «Таврія» Рувима АРОНОВА (УНІАН: Влітку 2006 р. заступник Міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов повідомив, що МВС оголосило в розшук депутата Р.АРОНОВА за підозрою в причетності до злочинного угруповання «Башмакі», що скоїло більше ніж 50 злочинів в Україні. За деякими даними, Р.АРОНОВ ховався від правоохороних органів в Ізраїлі, у Німеччині).

Як пише газета «Перша кримська» (рос. - «Первая крымская»), іноземні правоохоронці повідомили нашим, що знайшли Р.АРОНОВА та можуть арештувати у будь-який час. Тільки потрібна конкретна справа, за якою Р.АРОНОВА можливо «закрити», повідомляє газета.

За даними газети, такий епізод у житті Р.АРОНОВА був. По дорозі в аеропорт (Р.АРОНОВ їхав зустрічати свого знаймого) він на своєму «Мерседесі» збив стару жінку Марію Барсукову - вона померла. Р.АРОНОВ не допоміг жінці. Зустрів свого друга, Р.АРОНОВ «улагодив» справу з правоохоронцями. Кримінальна справа (№ 430760) за фактом вбивства жінки була відкрита, але злочин вважається нерозкритим, пише газета.

Фото: сайт "Про футбол".