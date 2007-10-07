Експерти поговорять про якість виборів та уроки для ЗМІ

Сімферополь. 7 жовтня. УНІАН. 10 жовтня в Сімферополі пройде круглий стіл «Вибори-2007: підсумки та уроки для ЗМІ».

Як повідомляе Інформаційний прес-центр, де пройде круглий стіл, для обговорення пропонуються наступні питання: особливості виборчої кампанії-2007 і роль ЗМІ; типові порушення законодавства в медіа-сфері: помилки або свідомі дії; як відмовитися від «джинси»; забезпеченість прав виборців на достовірну і збалансовану інформацію.

До участі в дискусії запрошені представники органів влади автономії, ЗМІ, керівники організацій цивільного суспільства, політологи і медіа-експерти.

Круглий стіл проводиться в рамках проекту «Сприяння прозорості виборчої кампанії та забезпеченню прав журналістів, ЗМІ і громадян на вільне отримання інформації через створення прес-центру „Вибори-2007” на базі Інформаційного прес-центру», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження».