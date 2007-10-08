Список кримчан - нових депутатів ВР (ймовірний)

Грач, Джемілєв, Кисельов, Сенченко, Шемчук...

Партія регіонів (175 мандатів) Дейч Борис Давидович 1938 р.н., проживає в м.Судак АРК (№29) Кисельов Василь Олексійович 1948 р.н., проживає в м.Сімферополі (№35) Черноморов Олександр Миколайович 1953 р.н., проживає в м.Ялта (№166) Вернидубов Іван Васильович 1951 р.н., проживає в м.Севастополі (№139) Колесніченко Вадим Васильович 1958 р.н., проживає в м.Севастополі (№175) БЮТ (156) Сенченко Андрій Віленович 1959 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі (№64) Денісова Людмила Леонтіївна 1960 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі (№71) Триндюк Юрій Григорович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Севастополі (№84) Веліжанський Сергій Костянтинович 1960 р.н., проживає в м.Сімферополі (№158 у списку). Але реєстрацію кандидатів №№ 113 та 119 у виборчому списку БЮТ було скасовано. Тому С.Веліжанський отримає мандат). НУ-НС (72) Джемілєв Мустафа 1943 р.н., тмч, проживає в м.Києві (№27) Шемчук Віктор Вікторович 1970 р.н., проживає в м.Сімферополі (№33) Комуністична партія України (27 мандатів) Перестенко Марина Володимирівна 1966 р.н., проживає в селі Роздолля Сімферопольського району АРК (№3) Грач Леонід Іванович 1948 р.н., проживає в м.Сімферополі (№21) Блок Литвина (20 мандатів) Гривковський Вадим Олександрович 1967 р.н., проживає в м.Ялта (№20).

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