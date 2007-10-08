Список кримчан - нових депутатів ВР (ймовірний)

08:36, 08 жовтня 2007
Крым
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Грач, Джемілєв, Кисельов, Сенченко, Шемчук...

Партія регіонів (175 мандатів)

Дейч Борис Давидович 1938 р.н., проживає в м.Судак АРК (№29)

Кисельов Василь Олексійович 1948 р.н., проживає в м.Сімферополі (№35)

Черноморов Олександр Миколайович 1953 р.н., проживає в м.Ялта (№166)

Вернидубов Іван Васильович 1951 р.н., проживає в м.Севастополі (№139)

Колесніченко Вадим Васильович 1958 р.н., проживає в м.Севастополі (№175) 

БЮТ (156)

Сенченко Андрій Віленович 1959 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі (№64)

Денісова Людмила Леонтіївна 1960 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі (№71)

Триндюк Юрій Григорович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Севастополі (№84)

Веліжанський Сергій Костянтинович 1960 р.н., проживає в м.Сімферополі (№158 у списку). Але реєстрацію кандидатів №№ 113 та 119 у виборчому списку БЮТ було скасовано. Тому С.Веліжанський отримає мандат).

НУ-НС (72)

Джемілєв Мустафа  1943 р.н., тмч, проживає в м.Києві (№27)

Шемчук Віктор Вікторович 1970 р.н., проживає в м.Сімферополі (№33)

Комуністична партія України (27 мандатів)

Перестенко Марина Володимирівна 1966 р.н., проживає в селі Роздолля Сімферопольського району АРК (№3)

Грач Леонід Іванович 1948 р.н., проживає в м.Сімферополі (№21)

Блок Литвина (20 мандатів)

Гривковський Вадим Олександрович 1967 р.н., проживає в м.Ялта (№20).

 

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