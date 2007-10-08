Список кримчан - нових депутатів ВР (ймовірний)
Грач, Джемілєв, Кисельов, Сенченко, Шемчук...
Партія регіонів (175 мандатів)
Дейч Борис Давидович 1938 р.н., проживає в м.Судак АРК (№29)
Кисельов Василь Олексійович 1948 р.н., проживає в м.Сімферополі (№35)
Черноморов Олександр Миколайович 1953 р.н., проживає в м.Ялта (№166)
Вернидубов Іван Васильович 1951 р.н., проживає в м.Севастополі (№139)
Колесніченко Вадим Васильович 1958 р.н., проживає в м.Севастополі (№175)
БЮТ (156)
Сенченко Андрій Віленович 1959 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі (№64)
Денісова Людмила Леонтіївна 1960 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі (№71)
Триндюк Юрій Григорович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Севастополі (№84)
Веліжанський Сергій Костянтинович 1960 р.н., проживає в м.Сімферополі (№158 у списку). Але реєстрацію кандидатів №№ 113 та 119 у виборчому списку БЮТ було скасовано. Тому С.Веліжанський отримає мандат).
НУ-НС (72)
Джемілєв Мустафа 1943 р.н., тмч, проживає в м.Києві (№27)
Шемчук Віктор Вікторович 1970 р.н., проживає в м.Сімферополі (№33)
Комуністична партія України (27 мандатів)
Перестенко Марина Володимирівна 1966 р.н., проживає в селі Роздолля Сімферопольського району АРК (№3)
Грач Леонід Іванович 1948 р.н., проживає в м.Сімферополі (№21)
Блок Литвина (20 мандатів)
Гривковський Вадим Олександрович 1967 р.н., проживає в м.Ялта (№20).