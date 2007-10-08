Скільки коштує перетворити Сімферополь на Санкт-Петербург

У Сімферополі (Крим), на набережній річки Салгір, з`явився ландшафтний комплекс з двома ставками, фонтаном, ротондою і безліччю квітників.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Сімферопольської міської ради, за словами мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА, «даний куточок набережної зроблений за зразком комплексу в Петергофському парку» (знаменитий парк на околицях Санкт-Петербурга – УНІАН). «Тепер у сімферопольців є прекрасний куточок відпочинку. Люди тут часто буватимуть, тому що місце вийшло унікальне для нашого міста», - відзначив Г.БАБЕНКО.

За його словами, будівельні роботи тривали з травня по вересень включно і обійшлися місту і спонсорам майже в 2 мільйони гривень. «Це - включаючи заміну плитки, відновлення огорож і освітлення, спорудження ставків і квітників», - зазначив мер.

Г.БАБЕНКО також повідомив, що ландшафтний комплекс перебуватиме під наглядом міліції – тут здійснюватиметься патрулювання.