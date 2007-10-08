Крим продемонструє своє майбутнє

Сімферополь. 8 жовтня. УНІАН. З 19 по 21 листопада планується проведення Міжнародного інвестиційного форуму «Майбутнє Криму», повідомляє Міністерство економіки Автономної Республіки Крим.

«Спрямованість форуму обумовлена зростаючим інтересом українського та іноземного бізнесу до Автономної Республіки Крим як регіону із значним інвестиційним потенціалом», - зазначають в Мінекономіки.

Як передає кореспондент УНІАН, мета форуму – демонстрація інвестиційних можливостей Кримської автономії, встановлення бізнес-контактів, залучення інвестицій.

В рамках форуму пройде виставка-презентація інвестиційних пропозицій (проектів) регіонів Криму, галузей, підприємств на безкоштовній основі. Також намічається проведення ”круглих столів” з питань освоєння інвестиційного потенціалу АРК і відвідання перспективних об`єктів інвестування.