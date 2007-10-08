Кабмін схвалив проект з Vanco

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди про розділ продукції (УРП) з компанією Vanco International Limited (США), видобуток якої вестиметься на Прикерченській нафтогазоносній ділянці на шельфі Чорного моря.

Відповідне розпорядження (№828-р від 3 жовтня) опубліковане на урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд уповноважив віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА підписати УРП з Vanco, дозволивши вносити у разі потреби до його проекту зміни, що не мають принципового характеру.

Як повідомляв УНІАН, компанія Vanco International, дочірня структура Vanco Energy Company, в квітні 2006 року перемогла в оголошеному урядом України конкурсі на право укладення УРП, видобуток якої вестиметься на Прикерченській нафтогазоносній ділянці, розташованій у Чорному морі.

Американська компанія в липні 2006 року направила міжвідомчій комісії свій проект УРП, який згодом кілька разів редагувався. Уряд України не влаштував запропонований Vanco документ, і в жовтні 2006 року він доручив Міжвідомчій комісії з організації укладання і виконання УРП підготувати свій варіант угоди. Комісія в лютому 2007 року ще продовжувала узгодження проекту УРП.

Довідка УНІАН. Загальна площа Прикерченської нафтогазоносної ділянки - 12,96 тис. кв. км., глибина моря в її межах - 70-2000 м. Щільність ресурсів вуглеводнів (Д+С2+С3), за попередніми оцінками, становить 30 тис. тонн умовного палива на 1 кв. км. Буріння на території ділянки не проводилося.

Vanco Energy спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок морських шельфів, глибоководному бурінні, видобутку нафти і газу. Компанія є власником родовищ нафти і газу поблизу Африки і в інших регіонах.