Сімферополь. 8 жовтня. УНІАН. За січень-серпень 2007 р. чисельність населення Криму скоротилася на 3,1 тис. чоловік (у сільській місцевості – на 0,1 тис. чоловік, в міських поселеннях – на 3 тис. чоловік) – до 1 млн. 974 тис. чоловік.

За 8 місяців в АРК народилося 14,2 тис. чоловік, померло 20,9 тис. чоловік. «Об`єм природного спаду населення порівняно з січнем-серпнем 2006 р. знизився на 14,6%», - повідомляє Головне управління статистики в АРК. Це відбулося унаслідок збільшення кількості чоловік, що народилися на 1,2 тис., або на 9,3% при збільшенні кількості померлих на 0,1 тис. чоловік, або на 0,4%.

За 8 місяців число зареєстрованих шлюбів перевищило число розлучень, склавши відповідно 8,6 і 5,2 тисяч. «Порівняно з січнем-серпнем 2006 р. кількість зареєстрованих браків збільшилася на 9,6%, кількість зареєстрованих розлучень – на 3,9%», - відзначили в ГУ статистики.