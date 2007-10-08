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Сесія Ялтинської міської ради
19:29, 08 жовтня 2007
Крым
0
16 жовтня - 10.00 Сесія Ялтинської міської ради.
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