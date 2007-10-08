Суд зобов`язав визнати недійсними результати голосування по 4-х ділянках

Сімферополь. 8 жовтня. УНІАН. Суд Залізничого району Сімферополя зобов`язав комісію територіального виборчого округу №2 визнати результати голосування по чотирьох виборчих ділянках недійсними, повідомляє ЧТРК.

Проте після довгих суперечок комісія ніякого рішення так і не ухвалила. Поступили п`ять ухвал суду, чотири з них про те, щоб визнати бездіяльність другого окружкому і ухвалити рішення про недійсність результатів голосування на виборчих ділянках №№ 33, 41, 56 і 57.

Суд так вирішив на підставі того, що члени дільничних комісій не пустили спостерігачів від БЮТ на підрахунок голосів.

Між членами виборчої комісії виникають спори - чи мають вони право голосувати - ухвалювати рішення суду чи ні. Комісія голосує повторно - 9 чоловік - за ухвалення рішення суду, 9 утрималися. У результаті - рішення не ухвалили.

Тим часів юристи затверджують, в статті 382 КК України написано - за невиконання судового рішення громадяни несуть відповідальність до трьох років позбавлення волі