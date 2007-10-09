65-у річницю створення УПА відзначать богослужінням, мітингом і піснями

Сімферополь. 9 жовтня. УНІАН. У Сімферополі 14 жовтня з нагоди свята Покрови і 65-х роковин створення Української повстанської армії (УПА) пройде богослужіння і мітинг ряду громадсько-політичних сил.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь ОВЧАРУК, уже подана заявка в Сімферопольську міськраду на проведення заходів до річниці створення УПА.

За словами В.ОВЧАРУКА, вранці 14 жовтня пройде богослужіння в одному з храмів кримської столиці. Далі відбудеться покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку в Сімферополі, там же буде організований мітинг до 65-ї річниці створення УПА. Крім активістів КУН, в акції планується участь кримських представників Руху, Української народної партії, Української республіканської партії «Собор», Української консервативної партії та ін.

Крім того, в заході планується участь і воїнів УПА, можливо, що ці люди виконають пісні УПА. «Це порив душі і серця, тому що їх (воїнів УПА – УНІАН) дуже мало залишилося», - сказав лідер кримського КУН. Так, за його даними, в Сімферополі залишилися всього два воїни Української повстанської армії (їм 84-85 років), а всього в Криму проживає близько 10 таких воїнів. «У Криму їх десять - тих, хто воював і з німцями, і з поляками, і з «червоною» стороною», - зазначив В.ОВЧАРУК.