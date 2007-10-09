Чому дорожчають олія та яйця?

Cімферополь. 9 жовтня. УНІАН. Основна причина подорожчання рослинної олії – неврожай цього року.

Повідомила кореспонденту УНІАН начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим Ірина КОНДРАТЮК.

У Криму олію ще в першій половині вересня можна було купити по 6,5-6,8 грн., зараз вона коштує вже 9,90 грн. (максимальна ціна - 12 грн.). «Основна причина підвищення ціни – неврожай цього року», - відзначила И.КОНДРАТЮК.

Неврожай непрямим чином відбився на цінах на яйця та м`ясо. Як відзначила И.КОНДРАТЮК, через неврожай подорожчав корм, годувати птахів стало не вигідно, тому їх забивають, а яйця дорожчають.

Десяток яєць раніше в Криму можна було придбати за ціною 3,5-4,5 грн. і трохи вище (залежно від виробника), зараз десяток яєць коштує вже 6 грн. М`ясо подорожчало на 1%.

Як каже И.КОНДРАТЮК, підвищення ціни на яйця і олію характерне не тільки для Криму, але і України в цілому.