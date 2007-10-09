У Севастополі заборгованість по зарплаті - 1 млн. 145 тис. грн.

Севастополь. 9 жовтня. УНІАН. У Севастополі станом на 4 жовтня заборгованість по заробітній платі, за оперативними даними, становить 1 млн. 145 тис. грн., тоді як на 1 липня вона становила 2 млн. 242 тис. грн.

Про це сьогодні повідомила заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР у прямому телеефірі „Народного каналу”.

„Це значне зниження порівняно з літнім періодом. У нас був пік негативного моменту станом на 1 липня, коли борг становив 2 млн. 242 тис. грн.”, - сказала вона.

За її словами, при цьому заборгованість ремонтно-експлуатаційних підприємств на сьогодні становить 114 тис. грн.

Водночас, зауважила І.ЦОКУР, „у нас є підприємства, які не проходять по статистиці (підприємства, де працює менше 50 осіб - УНІАН), і наступним етапом у нас буде робота з цими підприємствами”.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня І.ЦОКУР на брифінгу заявила, що станом на 1 серпня заборгованість по зарплаті у місті становить 891 тис грн., тоді як станом на 1 липня - 2 млн. 242 тис. грн., „тобто скоротилася фактично на 1,3 млн. грн.”. За її словами, заборгованість на підприємствах, де працюють менше 50 осіб і які не проходять через управління статистики, - понад 13 млн. грн.”. Це, як сказала вона, „в основному приватні підприємства”.