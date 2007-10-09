ЦВК відправила під три чорти виборчком Сімферополя

Київ. 9 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія розглянула протокол окружної виборчої комісії №1 (м.Сімферополь), поданий вперше. У ньому ЦВК виявила помилки й неточності, тому зобов’язала цю ОВК внести зміни до встановлених підсумків голосування у межах територіального виборчого округу та скласти уточнений протокол.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, сьогодні ж ЦВК у режимі засідання розглянула та прийняла від окружних виборчих комісій 18 протоколів з поміткою ”уточнений” про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів.

Крім того, Центральна виборча комісія своїм рішенням зобов’язала окружні виборчі комісії №№ 4, 8, 57, 58, 61, 62, 74, 75, 86, 126, 161, 171, 177, 184, 188, 194 внести зміни до встановлених підсумків голосування у межах територіальних виборчих округів та скласти уточнені протоколи ОВК.

Також Комісія у режимі засідання погасила 748 невикористаних виборчих бюлетенів з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, виготовлених для забезпечення голосування громадян України на виборчих дільницях №№ 56, 66, 126, 136, 152, 153, 154, 155 територіального виборчого округу №8. Процедура погашення була здійснена шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Після погашення складено відповідний акт, який, крім членів Центральної виборчої комісії, підписала також кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Інна ЯНКОВЕЦЬ.