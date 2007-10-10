Кращих аграрієв виберуть на конкурсі

Cімферополь. 10 жовтня. УНІАН. 12-14 жовтня у Криму виберуть кращих молодих аграрієв 2007 року.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці АРК, мета Республіканського конкурсу «Молодий аграрій року» - «сприяння та підтримка діяльності молоді на селі, оцінка її трудового потенціалу, інформаційна підтримка молодіжного підприємництва та популяризація ідей роботи в аграрному секторі».

Конкурс проводитиметься за 7 номінаціями: кращий керівник сільськогосподарського підприємства, кращий механізатор, кращий працівник ветслужби, кращий тваринник, кращий садівник, кращий овочівник і кращий водій.