Товарів продано майже на 10 млрд.

Сімферополь. 10 жовтня. УНІАН. За дев`ять місяців 2007 року на організованих і неформальних ринках, у мережі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства Криму підприємствами та підприємцями – фізичними особами продано споживчих товарів на 9,8 млрд. грн.

«Це на третину більше, ніж за відповідний період минулого року», - повідомили в Головному управлінні статистики в Автономній Республиці Крим.

За 9 місяців поточного року об`єм ресторанного господарства в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 8%. Разом з тим, завершення курортного сезону внесло корективи до динаміки зростання товарообігу ресторанного господарства. У вересні темп зростання товарообігу по цьому виду діяльності знизився в порівнянні з січнем-серпнем поточного рік на 2 процентних пункту.

Середньомісячний об`єм продажу споживчих товарів за січень-вересень 2007 року з розрахунку на душу населення склав 550 грн., в попередньому році – 401 грн.