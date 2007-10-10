У Криму - найдорожчий хліб в Україні

На сході і півдні батон і хліб подорожчали на 40 копійок. Експерти говорять, це тільки почало.

Рекордсменом по підвищенню цін на хліб став Крим. Виросли вони з 2 жовтня. Вироби подорожчали на 30-40 копійок і стали найвищими в країні.

У Луганську хліб теж подорожчав в середньому на 40 копійок, причому, хлібопекарні пішли "своїм шляхом". З прилавків зник один сорт за ціною 1.98 грн., замість нього завезли нові за ціною 2.43 грн. Пекарі пояснюють, що в новий хліб готується по іншому рецепту, з якіснішої муки, проте споживачі різниці в смаку не бачать.

Газета "Сегодня".