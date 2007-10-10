Кримський уряд затвердив проект змін генплану Великої Ялти
Передбачається розширення курортної зони
Сімферополь. 10 жовтня. УНІАН. Рада міністрів Автономної Республіки Крим затвердила запропонований архітекторами проект коригування генерального плану Великої Ялти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, коригування генплану проведено Українським державним НДІ проектування міст «Діпромісто» (Київ) відповідно до Указу Президента «Про заходи з розвитку курортної зони Великої Ялти», а також постановою Кабінету Міністрів «Про комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення».
Доповнення і зміни до генплану, як відзначають в Радміні, передбачають значне розширення житлової і курортної зон Великої Ялти, вдосконалення транспортної, комунальної, курортної, туристичної інфраструктури, підвищення комфортності як для місцевих жителів, так і для туристів.