Кримський уряд затвердив проект змін генплану Великої Ялти

Сімферополь. 10 жовтня. УНІАН. Рада міністрів Автономної Республіки Крим затвердила запропонований архітекторами проект коригування генерального плану Великої Ялти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, коригування генплану проведено Українським державним НДІ проектування міст «Діпромісто» (Київ) відповідно до Указу Президента «Про заходи з розвитку курортної зони Великої Ялти», а також постановою Кабінету Міністрів «Про комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення».

Доповнення і зміни до генплану, як відзначають в Радміні, передбачають значне розширення житлової і курортної зон Великої Ялти, вдосконалення транспортної, комунальної, курортної, туристичної інфраструктури, підвищення комфортності як для місцевих жителів, так і для туристів.