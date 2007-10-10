«Кримхліб» пустять з молотка?

Сімферополь. 10 жовтня. УНІАН. Рада міністрів АРК визначила умови проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Кримхліб», що належить республіці.

В тексті ухвали кримського уряду, який має в своєму розпорядженні кореспондент УНІАН, говориться, що продажу по конкурсу підлягає пакет акцій «Кримхліба» у розмірі 25% + 1 акція.

Початкова ціна пакету акцій – 5 млн. 791 тис. 400 грн.

Покупець в межах корпоративних прав зобов`язаний буде забезпечити дотримання основного профілю ВАТ «Кримхліб», повинен буде освоювати нові види продукції і підвищувати якість існуючих видів, повинен буде вкласти інвестиції (до 2009 року 43 млн. 136 тис. 440 грн. інвестиції) і виконати ще ряд умов.

В умовах проведення продажу пакету акцій «Кримхліба» сказано, що учасник конкурсу повинен буде надати, зокрема, копію рішення Антимонопольного комітету України або адміністративної колегії АМКУ про надання дозволу на придбання пакету акцій (або копію заяви про надання дозволу на придбання пакету акцій з відміткою анцелярії АМКУ).

Власті АРК сподіваються, що продаж пакету акцій «Кримхліба» поповнить бюджет автономії і підтримає стабільну ситуацію на споживчому ринку продтоварів АРК.

Тим часом, проти подібного продажу «Кримхліба» виступив вчора на заседнії Радміну Постійний представник Президента України в АРК Володимир ХОМЕНКО. Як повідомляють кримські ЗМІ, В.ХОМЕНКО вважає, що рішення про продаж блокуючого пакету акцій компанії повинне ухвалюватися Верховною Радою АРК.

Довідка УНІАН: ВАТ «Кримхліб» (ТМ «Булкин») управляє ЗАТ «Холдинг «Т і C».