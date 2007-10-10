Президент визнав заслуги співробітниці прокуратури Криму

Сімферополь. 10 жовтня. УНІАН. Президент країни Віктор ЮЩЕНКО визнав заслуги співробітниці кримської прокуратури Любові ПЕЛІШЕНКО, повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

Указом Президента України №946 від 4 жовтня 2007 року Л.ПЕЛІШЕНКО нагороджено державною нагородою - Орденом княгині Ольги III ступеня.

Л.ПЕЛІШЕНКО, яка нині обіймає посаду заступника начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури, особисто від Президента України одержала державну нагороду з урахуванням дієвості впливу її роботи на якість слідства в органах прокуратури.

Л.ПЕЛІШЕНКО - кваліфікований юрист і прокурорський працівник. Вона має величезний досвід за всіма напрямами прокурорсько-слідчої роботи, накопичений протягом 36 років (саме стільки вона працює в органах прокуратури автономії).

За професіоналізм, досягнення в роботі та високі особисті якості вона в 1999 році одержала звання Заслуженого юриста Криму. У 2005-м нагороджена нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури». У 2006-м президія ВР АРК відзначила її заслуги відзнакою «За вірність обов’язку», а Генеральна прокуратура України - нагрудним знаком «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» I ступеня.