Податківці вилучили 31 ігровий автомат

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. У Сімферополі (Крим) співробітники податкової міліції вилучили у місцевого жителя 31 ігровий автомат на суму попередньої оцінки 775 тис. грн.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК, господар ігрових автоматів здійснював свій азартний бізнес без державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, ліцензії на організацію відповідної діяльності, яка видається Міністерством фінансів України, та інших необхідних документів.

Тому ігрові автомати у нього були вилучені. Матеріали по даному факту готуються для передачі до суду.