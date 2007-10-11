Податківці вилучили 31 ігровий автомат
11:46, 11 жовтня 2007Крым
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Бізнесмен працював без документів
Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. У Сімферополі (Крим) співробітники податкової міліції вилучили у місцевого жителя 31 ігровий автомат на суму попередньої оцінки 775 тис. грн.
Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК, господар ігрових автоматів здійснював свій азартний бізнес без державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, ліцензії на організацію відповідної діяльності, яка видається Міністерством фінансів України, та інших необхідних документів.
Тому ігрові автомати у нього були вилучені. Матеріали по даному факту готуються для передачі до суду.
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