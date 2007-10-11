Міністерство Шуфрича перевіряє систему цивільного захисту в Криму

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. Комісія Міністерства із питань надзвичайних ситуацій перевіряє в Криму систему цивільного захисту і її готовність забезпечити безпеку півострова в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Кримській автономії, комісія, очолювана заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій генерал-лейтенантом служби Цивільного захисту Віталієм РОМАНЧЕНКОМ, протягом 10 днів проводитиме комплексну контрольну перевірку міст і районів півострова.

За словами заступника голови комісії, начальника Державної інспекції цивільного захисту, техногенної безпеки МНС України Василя СТОЄЦЬКОГО, члени комісії «контрольно перевірять» Керч, Феодосію, Євпаторію, Ялту, Джанкойський і Чорноморський райони.

У Сімферополі протягом двох днів було обстежено 15 об`єктів різної форми власності, серед них - держпідприємство «Кримпідривпром», ТОВ «Криммолоко», ТОВ «Сантехпром» та інші підприємства, безпека яких має бути на найвищому рівні.

Крім того, планується проведення спільних практичних тренувань спецслужб цивільного захисту в містах і районах автономії.

Подібні контрольні перевірки проводяться раз на п`ять років.