«Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу на 4,8% - до 1 млрд. куб. м

Державне акціонерне товариство (ДАТ) ”Чорноморнафтогаз” (м. Сімферополь, АР Крим), за оперативними даними, в січні-вересні збільшило обсяги видобутку природного газу на 4,8%, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, - до 1 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що, крім того, ДАТ «Чорноморнафтогаз» виконало плани з видобутку нафти і газового конденсату. У січні-вересні 2007 року компанія видобула 7 тис. тонн нафти (87% до аналогічного періоду 2006 року) і 52,2 тис. тонн газового конденсату (86,4%).

За словами фахівців компанії, всі основні газові родовища ДАТ знаходяться у стадії падаючого видобутку. «Це природний процес, нам його не уникнути. Але наше підприємство постійно веде роботу з геологічного вивчення, облаштування і введення в експлуатацію нових родовищ…», - зазначив голова Правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Не зважаючи на брак коштів, для збільшення видобутку природного газу і газоконденсату компанія за 9 місяців 2007 року наростила проходку експлуатаційним бурінням в 6,5 раз - до 5,1 км. В цілому в січні-вересні компанія освоїла 45,7 млн. грн. на геологорозвідувальні роботи (зокрема 19,2 млн. грн. власних коштів).

У поточному році на Одеському газовому родовищі пробурена і випробувана розвідувальна свердловина №6, а також почате поетапне буріння п`яти експлуатаційних свердловин, успішно завершені роботи з транспортування і встановлення додаткового блоку до існуючого блоку МСП-4 на Голіцинському родовищі, що дозволить створити інфраструктуру для підключення Одеського родовища до газотранспортної системи Криму.

На Суботинському нафтовому родовищі пробурена пошукова свердловина №1 завглибшки 3150 м, а до кінця року буде завершено її випробування і підтверджена продуктивність родовища.

У 2007 році ДАТ «Чорноморнафтогаз» приділила особливу увагу капітальному ремонту основних фондів, які знаходилися в украй зношеному стані. Обсяг вкладень виріс в 8,5 раз - до 92,4 млн. грн., зокрема на капітальний ремонт флоту витрачено 24,853 млн. грн. (у 4,6 рази), на ремонт самопідйомних бурових установок - 47,217 млн. грн. (у 67 разів), на ремонт газотранспортної системи - 8,58 млн. грн. (у 21,8 рази).

Крім того, на реалізацію заходів щодо підготовки до майбутнього осінньо-зимового періоду компанія витратила 59,2 млн. грн., що на 5,8 млн. грн. більше запланованого обсягу.

З випередженням графіка ведеться закачування природного газу в Глібовське підземне сховище - за станом на 10 жовтня обсяг активного газу в сховищі доведений до 814,5 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році ”Чорноморнафтогаз” збільшив видобуток нафти і газового конденсату на 5,8%, порівняно з 2005 роком, - до 88,9 тис. тонн, а також збільшив видобуток природного газу на 1,8% - до 1 млрд. 276,8 млн. кубометрів.

Довідка УНІАН. ДАТ ”Чорноморнафтогаз” входить до складу НАК ”Нафтогаз України” і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорних і Азовських морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорних і Азовських морів і 3 - на суші.

100% акцій ”Чорноморнафтогазу” знаходяться в управлінні НАК ”Нафтогаз України”.