Український мільярдер хоче освоювати шельф Чорного моря

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. Група «Фінанси і кредит» зацікавлена в створенні з ДАТ "Чорноморнафтогаз" спільного підприємства по освоєнню шельфу Чорного моря.

«Ми провели переговори з банком «Фінанси і кредит». Є такий Костянтин ЖЕВАГО...У нього є великі інтереси по створенню спільного підприємства по випуску бурової установки і освоєнню шельфу», - повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі голова правління «Чорноморнафтогазу» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, сумісний проект буде розрахований на декілька років, передає кореспондент УНІАН.

При цьому А.ПРИСЯЖНЮК додав, що проект повинен бути успішним, оскільки є розуміння з боку «Чорноморнафтогазу», а також підтримка з боку Міністерства палива і енергетики і НАК «Нафтогаз України». «Розуміння є з нашої сторони, і підтримка є і від Мінтопа, і від Нафтогазу», - каже А.ПРИСЯЖНЮК.

Він додав, що поки все знаходиться у стадії переговорів, оскільки потенційні партнери «Чорноморнафтогаза» «повинні отримати всі дозволи на створення спільного підприємства», також потрібно визначитися з територією, яку можна буде спільно освоювати. «У нас є на сьогоднішній день 3 вільних ліцензії, і це один з таких перспективних проектів», - каже голова правління "Чорноморнафтогазу".