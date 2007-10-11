25-річний киянин зірвався зі скелі

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. У Криму житель Києва мало не розбився, зірвавшись зі скелі.

Як повідомляє МНС, поблизу селища Новий Світ (Судак, Крим), на горі Сокіл, 25-річний турист із Києва зірвався з крутого скельного схилу висотою 10 метрів.

На місце оперативно прибули 4 альпіністів Феодосійського гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які з використанням спеціального обладнання підняли постраждалого вгору, надали йому первинну медичну допомогу та у стані середньої важкості передали працівникам «швидкої».