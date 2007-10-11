«Чорноморнафтогаз» планує взяти кредит на суму 200 млн. грн.

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) планує до кінця цього року взяти кредит на суму 200 млн. грн. для розробки Одеського родовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив голова правління «Чорноморнафтогазу» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Зараз ми працюємо з урядом по інвестиційному фонду, і я думаю, все-таки до кінця року ми візьмемо 200 млн. кредит на Одеське родовище, де відновимо роботи», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК. Він уточнив, що кредит планується узяти під 7%, з виплатою відсотків через два роки.

При цьому А.ПРИСЯЖНЮК додав, що «Чорноморнафтогаз» сподівається на реєстрацію спільного підприємства з «Укргазенерго», а також на те, що партнери перерахують гроші в статутній фонд підприємства. «Що дасть можливість купити трубу, яку потрібно прокласти, купити бурову установку, купити трубоукладач і, можливо, сейсмічний корабель», - сказав керівник ДАТ "Чорноморнафтогаз".