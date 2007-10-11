Влада Севастополя пропонує більш ніж вдвічі підвищити тарифи на воду

Севастополь. 11 жовтня. УНІАН. Севастопольська міська державна адміністрація передала в міську раду документи, в яких пропонується більш як вдвічі підвищити тарифи на воду і водовідведення для населення - з 1 грн. 33 коп. за 1 куб. м води і 1 куб. м водовідведення до 2 грн. 84 коп.

Як передає кореспондент УНІАН, директор КП „Севміськводоканал” Віктор КУЧЕРЕНКО на депутатських слуханнях у міській раді з питання реалізації тарифної політики заявив, що очолюване ним підприємство не хотіло б бути дотаційним, „ми хотіли б, щоб тарифи давали підприємству можливість нормально працювати”. За його словами, підвищення тарифів дозволить „Севміськводоканалу” вирішити низку нагальних проблем: знизити втрати підприємства, перекласти водопровідні мережі, замінити застаріле обладнання і забезпечити цілодобову подачу води в сільській зоні.

В.КУЧЕРЕНКО наголосив, що „Севміськводоканал” більше семи років працює в збитковому режимі, і основна причина утворення збитків—це невідшкодування діючих тарифів на послуги водопостачання і водовідведення, експлуатаційних витрат підприємства на виробництво питної води, пропуск і очищення стоків. Так, за даними В.КУЧЕРЕНКА, починаючи з 2000 року збитки підприємства зростаючим підсумком становлять 41,2 млн. грн., а за 9 місяців цього року вони становили 5,4 млн. грн.

За словами В.КУЧЕРЕНКА, востаннє тарифи для населення у місті були затверджені 12 липня 2006 року у розмірі 1 грн. 33 коп. за 1 куб. м води і 1 куб. м водовідведення, до цього ж тарифи не змінювалися тривалий час і становили 66 коп. Він також зауважив, що Севастополь за рівнем тарифів для населення на воду і водовідведення знаходиться на 25-му місці в Україні.

Також за інформацією директора „Севміськводоканалу”, зношеність основних фондів підприємства на сьогодні становить 62,5%.

Рішення щодо тарифів на воду і водовідведення прийматиметься на сесії Севастопольської міської ради, що має відбутися 16-17 жовтня.

Як повідомив на депутатських слуханнях заступник голови міськради Петро КУДРЯШОВ, до міської ради від міської державної адміністрації також надійшли документи щодо зміни тарифів на теплозабезпечення і житлове обслуговування.