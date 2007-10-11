Трасу Київ-Сімферополь перекрили через голодних свиней

Херсонські фермери, які стали жертвами рейдерів, перекривали сьогодні трасу “Київ-Сімферополь”.

Як передає кореспондент УНІАН, рух автотранспорту на трасі Нова Каховка - Армянськ у районі селища Чаплина був паралізований сьогодні на кілька годин.

Зокрема, директор сільгосппідприємства «Прод-альянс» Андрій КАТИШЕВ за допомогою власного авто «Опель Астра» та трактора Т-40 перегородив міст через Чаплинський канал (один з відрізків Північнокримського каналу). Якщо машину зрушать з міста силою, то він погрожує підпалити і себе, і авто, в якому перебуває.

Він пояснив, що причиною такого кроку стали рейдерські атаки на його підприємство. Так, за словами А.КАТИШЕВА, на сьогодні повністю заблокована робота підприємства «Прод-альянс» - “ворота перегороджені вантажівками, робота бухгалтерії блокована автоматниками в бронежилетах, а більше трьох тисяч свиней, що знаходяться на подвір’ї підприємства, вже три дні без їжі”.

Інша приватна фірма, яка оспорює в суді повернення боргу з боку «Прод-альянсу» й заблокувала за допомогою охоронної приватної фірми підприємство-«боржника», не пропускає вантажні машини, які підвозять свиням їжу.

«Якщо сьогодні свині знову залишаться без їжі, молодняк загине», - сказав А.КАТИШЕВ, коментуючи ситуацію.

Він також вимагає від присутнього на місті події прокурора району порушити кримінальну справу стосовно осіб, які блокують його підприємство, а також проти працівників міліції за бездіяльність.

Крім того, днем раніше, 10 жовтня, у цьому ж районі на поля із соєю приватного підприємця Володимира МИХАЙЛОВА заїхав комбайн з іншого підприємства і намагався почати збирання врожаю. В.МИХАЙЛОВ намагався завадити роботі комбайна, за кермом якого був директор підприємства-конкурента за земельні паї. В результаті у полі сталося ДТП між комбайном, який практично не постраждав, та «Тойотою», яка розбита майже вщент.

Суперечка виникла через 216 га, засіяні соєю. Обидві сторони вважають цю землю своєю і, відповідно, вирощену на ній сою, яка попередньо оцінюється в півтора-два мільйони гривень.

Справи з обох суперечок знаходяться на розгляді у Господарському суді Херсонської області, але ще жодного слухання по них не було.

Херсонській губернатор Борис СІЛЕНКОВ з приводу цих подій підписав звернення до Генеральної прокуратури України із проханням провести службове розслідування стосовно прокурора Чаплинського району щодо “прикриття корумпованих дій” осіб, що вчинили розбій, і які призвели до акції протесту фермерів району.

Крім того, глава області звернувся до керівника МВС із поданням щодо негайного звільнення з посади начальника Чаплинського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в області.