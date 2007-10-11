14 підприємств теплоенергетики можуть залишитися без газу

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. У Криму 14 крупних підприємств теплоенергетики можуть залишитися без газу в опалювальному сезоні.

Про це на прес-конференції в Сімферополі заявив голова правління відкритого акціонерного товариства «Кримгаз» Василь РОГАТІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.РОГАТІНА, цього року борг підприємств Криму перед ДК «Газ України» складає 12 млн. 800 тис. грн.

Серед боржників голова правління «Кримгазу» назвав: «Газтепло» в Армянську (розрахунок за газ - 39%), «Кримські генеруючі системи» (розрахунок за газ - 73%), Ялтинські теплові мережі (83%), ”Компобут” в Бахчисарайському районі (67%), тепловодоканал міста Саки (розрахунок на 58%). Заборгували за газ підприємства у Феодосії, в Сімферополі, в Бахчисараї і т.д. Так, Бахчисарайська тепломережа розрахувалася за газ всього на 30%.

«Я не уявляю, як сьогодні в місті Бахчисарай буде розпочато опалювальний сезон, якщо не будуть виділені ресурси газу ДК ”Газ України”, - відзначив голова правління «Кримгазу».

Ще одним проблемним містом В.РОГАТІН назвав Щолкіно (Східний Крим). Розрахунок КримТЕЦ Щолкіно за газ становить нуль відсотків. «Всі знають, наскільки Щолкіно проблемне місто. Вони на нуль відсотків розрахувалися, вони беруть газ, і ніхто не розраховується», - обурився В.РОГАТІН.

«У цих регіонах, що я перерахував, опалювальний сезон почнеться у випадку, якщо розрахуються (за газ – УНІАН) на 100%», - попередив голова правління ВАТ «Кримгаз».