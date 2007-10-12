Мусульмани відзначають одне з головних свят ісламу - Ураза-Байрам

Сімферополь. 12 жовтня. УНІАН. Сьгодні, 12 жовтня, мусульмани всього світу відзначають одне з головних свят ісламу - Ураза-байрам (арабською – Ід аль-Фітр), або свято разговіння.

Мусульман Криму запрошують на святкову молитву з нагоди закінчення священного місяця Рамадан, під час якого, згідно з Переказом, пророкові Мухаммеду був надісланий Коран.

В мечетях пройдуть урочисті намази.

Місяць Рамадан у прихильників ісламу прийнято проводити в посту, стримуючись в вітлий час доби від їжі і пиття.

Вважається, що будь-яка добра справа, здійснена в дні Рамадана, оцінюється Всевишнім у 70 разів більше, ніж в інші дні, так само і гріхи, здійснені цього місяця, перевищують виконані в інший час.

Після поста, що тривав місяць, мусульмани дарують один одному подарунки, роздають милостиню і, звичайно, збираються за святковим столом: сьогодні гостей чекають у кожному будинку.

За матеріалами ЗМІ.