Керч сьогодні без води

Жителям необхідно мати добовий запас води

Сьгодні, 12 жовтня, подача води в Керч буде зупинена, повідомляє kerch.com.ua. За інформацією заступника міського голови Владимира Ступникова, у зв`язку з профілактичними роботами на Новониколаєвськом водосховище, подача води в місто Керч буде повністю припинена в п`ятницю, 12 жовтня. Жителям необхідно мати добовий запас води. Відновлення водопостачання заплановане на середину дня 13 жовтня.

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