Керч сьогодні без води
06:01, 12 жовтня 2007Крым
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Жителям необхідно мати добовий запас води
Сьгодні, 12 жовтня, подача води в Керч буде зупинена, повідомляє kerch.com.ua.
За інформацією заступника міського голови Владимира Ступникова, у зв`язку з профілактичними роботами на Новониколаєвськом водосховище, подача води в місто Керч буде повністю припинена в п`ятницю, 12 жовтня.
Жителям необхідно мати добовий запас води.
Відновлення водопостачання заплановане на середину дня 13 жовтня.
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