Експерти обговорили питання переозброєння Чорноморського флоту РФ

12 жовтня. УНІАН. Експерти Росії та України обговорили питання переозброєння Чорноморського флоту РФ в Криму.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ за підсумками чергового засідання робочої групи з військово-політичних питань Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ і його перебування на території України Російсько-української міждержавної комісії.

"Основна увага була приділена зміцненню договірно-правової бази діяльності військових формувань флоту, його переозброєння і проведення інспекційних заходів у місцях дислокації відповідно до загальноєвропейських домовленостей по заходах контролю і довіри" - відзначили в МЗС РФ.

У повідомленні зазначається, що в ході засідання обговорювалися питання, пов`язані із забезпеченням умов для повноцінного виконання Чорноморським флотом РФ завдань, що стоять перед ним.