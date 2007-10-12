У Криму зацвів французький бузок

В Ялті, в Нікітському ботанічному саду, зацвів французький бузок сорту "Сенсація". Працівники саду кажуть, доти восени такого не траплялося. "Бузок квітує через те, що влітку була засуха, а восени дощило, після чого встановилася весняна погода, - розповідає співробітниця відділу дендрології та квіткартсва Зінаїда Клименко. - Цвіт у нього пурпурово-фіолетовий, а на кінчиках - білий".

Окрім бузку "Сенсація", в Нікітському ботанічному саду цієї осені зацвіли алича та яблуня. Щоосені цвіте китайський бузок. Нині у Криму 20-22 градуси тепла.

"Через субтропічний клімат наш сад зеленіє та цвіте взимку. Квітує, наприклад, вічнозелений османтус", - каже Зінаїда Клименко.

Вдруге також розпустилися троянди. Зінаїда Клименко говорить, що вони цвітуть цілий рік. Незабаром мають вкритися цвітом хризантеми. Там їх майже 240 сортів. На честь цього 20 жовтня в саду влаштують ”Бал хризантем”.

Нікітський ботанічний сад заснували 1812 року. У ньому працює близько 150 осіб.

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