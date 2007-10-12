Прокурори відшкодували кримчанам заборгованість по зарплаті

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. Цього року прокурори відшкодували жителям Криму 34 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримської прокуратури, зокрема, виплачено 4,1 млн. грн. боргу працівникам підприємств оборонної промисловості, керівникам яких були внесені документи прокурорського реагування з вимогою усунути порушення Закону України «Про оплату праці».

Водночас прокурорам доводилося застосовувати до злісних неплатників зарплати суворіші заходи. За фактами грубого порушення законодавства про оплату праці органами прокуратури Криму порушено 33 кримінальні справи.

В ході досудового слідства у кримінальних справах (28 з них вже розслідувані і направлені до суду) погашено заборгованість з виплати заробітної плати у розмірі майже 600 тис. грн.

Право кримчан на оплату праці доводиться відстоювати також в суді. Поточного року прокурори подали на користь жителів автономії майже 700 позовних заяв про стягнення заборгованості. За розглянутими судами вимогами прокуратури кримчанам виплачено 1,1 млн. грн.