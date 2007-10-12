236 оздоровниць приймають курортників

Сімферополь. 12 жовтня. УНІАН. 236 оздоровниць Криму зараз приймають відпочиваючих (у 2006 році в цей час курортників приймали 196 оздоровниць). Коефіцієнт заповнюваної працюючих оздоровниць становить 47 % (у 2006 році – 48,3%).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві курортів і туризму автономії.

За інформацією Мінкурортів, станом на 12 жовтня кількість тих, хто відпочили в Криму, становила 5 млн. 602,4 тис. осіб, що на 12,5% вище рівня минулого року (2006 рік - 4 млн. 981,7 тис. осіб).

Організовано в оздоровницях відпочили 1 млн. 112,4 тис. осіб, що на 7,6% вище, ніж за аналогічний період 2006 року (1033,9 тис. осіб).