Війна на дорогах України: гинуть до 30-ти людей на день

Сімферополь. 12 жовтня. УНІАН. Виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО вважає, що в Україні потрібно ввести жорсткі норми відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Судаку (Крим), де проходила колегія МВС України.

За словами М.КОРНІЄНКА, в нашій країні «законодавство дуже м`яке», тому учасники дорожнього руху «мають за ніщо працівників ДАІ». «А чому? Склав протокол, направив його до суду, а він (порушник Правил дорожнього руху – УНІАН) в суді не з’являється, два місяці минуло – і все, гуд бай! І це прекрасно знають усі водії», - сказав в.о. міністра внутрішніх справ.

М.КОРНІЄНКО відзначив, що вже давно вносився на розгляд парламенту закон, який, зокрема, передбачає посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. «Коли в Росії ввели жорсткі норми відповідальності, то в Росії аварійність зменшилась на 30-50%, зокрема зменшилась кількість загиблих на дорогах, - відзначив М.КОРНІЄНКО. - Тому ми сподіваємось, що новий парламент розгляне цей закон серед перших. Там є й система оцінки порушень, коли за четверте порушення можна буде позбавляти прав, коли можна буде ставити питання про конфіскацію автомобіля, коли штраф буде трохи ближче до європейських».

За словами в.о. міністра, ненормально, що зараз штраф в Україні за грубе порушення дорівнює двом-трьом мінімальним окладам (тобто становить від 17 до 85 грн.). «Хіба це нормально? Звичайно, це не нормально. В Європі штрафи від 50 євро до 1,5 тисяч євро», - додав М.КОРНІЄНКО.

Зі свого боку віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК повідомив, що за 9 місяців цього року на дорогах України «загинула рівно половина від кількості всіх загиблих в Афганістані за 10 років війни». «Це що - вина ДАІ, це що - вина міліції? Ні. Упродовж доби міліція запобігає близько 20 тисяч порушень на дорогах, і, незважаючи на це, гинуть до 30-ти людей на день», - відзначив О.КУЗЬМУК.

На його думку, основна причина цього – ліберальні закони в країні. «Найліберальніші закони і правила в Україні чомусь, ніж у всій Європі. У нас що, культура населення висока? Абсолютно, ні. У нас що, найбільш законослухняні громадяни? – запитує віце-прем`єр-міністр. - Тому треба запустити відповідним чином ідеологічну машину: не просто заявляти, що «закон один для всіх», а всі - мають виконувати закон».

Довідка УНІАН. За даними ДАІ, в 2006 році в Україні в результаті майже 50 тис. ДТП загинули 7 тис. 592 людини і були травмовані більш як 60 тис. людей.

З 2000 року кількість ДТП на українських дорогах зросла на 42,8%.

В Україні в першому півріччі кількість зареєстрованих ДТП проти відповідного періоду минулого року виросла на 34,9% - до 114,305 тисяч.

За його інформацією, кількість ДТП, в яких постраждали люди, за підсумками першого півріччя становила 25 тисяч 690, що на 27,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.