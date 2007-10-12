Закон про відповідальність за самозахоплення не працює

Сімферополь. 12 жовтня. УНІАН. Виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО заявляє, що в Криму має, нарешті, запрацювати закон, що передбачає кримінальну відповідальність на незаконне захоплення земельної ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КОРНІЄНКО сказав сьогодні на прес-конференції в Судаку (Крим), де проходила колегія МВС України.

«Є статті в Кримінальному кодексі за незаконне захоплення землі - вони мають працювати. У Криму вони поки що не працюють, - сказав в.о. міністра. - Ми розуміємо ситуацію (у Криму - УНІАН) - політичну, соціальну, але закон є закон - він для всіх однаковий».

За словами М.КОРНІЄНКА, люди, які захоплюють землю, мають нести однакову відповідальність, і в цьому плані не повинно бути якихось винятків для представників тієї або іншої національності.

«Кримські татари, кримські греки, кримські вірмени, кримські німці, кримські росіяни, кримські українці - до них має однаково застосовуватися закон, - наголосив в.о. міністра внутрішніх справ. - Але він тут (у Криму - УНІАН) чомусь не застосовується однаково. І в цьому є серйозне питання».