Міліція закликає поводитися стримано в день святкування роковин створення УПА

Сімферополь. 12 жовтня. УНІАН. Міліція готова забезпечити громадський порядок у Києві 14 жовтня – в день святкування чергових роковин створення Української повстанської армії.

Разом з тим в МВС закликають усіх учасників акцій, намічених на цей день в столиці та інших містах України, поводитися толерантно і стримано, заявив сьогодні журналістам у Судаку (Крим), де проходила планова колегія МВС України, виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його інформацією, згідно із заявкою організаторів акцій, у Києві в заходах 14 жовтня очікується участь близько 19,5 тисяч людей. «Це немало», - відзначив в.о. міністра.

За його словами, відбувся ряд нарад, присвячених організації заходів 14 жовтня, і учасники акцій, намічених на цей день, «пообіцяли, що все буде нормально». «Ми думаємо, ми впораємось з цією ситуацією, - сказав М.КОРНІЄНКО. - Ми запрошуємо тисячу співробітників міліції з тих регіонів, які розташовані поблизу Києва».

В.о. міністра внутрішніх справ закликав усіх учасників акцій у роковини створення УПА поводитись толерантно. «Ми знову звертаємось до учасників цього процесу, аби вони поводились толерантно, стримано і законно, - відзначив М.КОРНІЄНКО. - Бо стільки міліції, щоб кожного з них оточити, ми не маємо. Сподіватимемось все-таки на їх розуміння». Він також додав, що більшість учасників акцій – розумні люди, але є два-три загони тих, «хто перебуває в антагоністичних позиціях один до одного».

У свою чергу начальник Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ додав, що є розпорядження керівництва внутрішніх справ країни до регіональних підрозділів МВС взяти під охорону пам`ятники і культові споруди УПА.